Бразилець задоволений роботою під керівництвом нового тренера Реала Мадрид.

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор має амбітну мету — виграти Золотий м’яч у 2026 році.

Як повідомляє El Chiringuito TV, бразилець розраховує досягти цього саме під керівництвом головного тренера мадридців Альваро Арбелоа.

За інформацією джерела, 25-річний футболіст дуже задоволений співпрацею з новим наставником. На відміну від попереднього періоду, коли його взаємини з Хабі Алонсо були напруженими, з Арбелоа у гравця склалися довірливі та конструктивні відносини.

Підтримка тренера допомогла Вінісіусу подолати невеликий спад форми та знову вийти на свій оптимальний рівень. Це підтверджується і його виступами — нещодавно він оформив дубль у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, який завершився перемогою Реала з рахунком 2:1.

Бразилець переконаний, що під керівництвом Арбелоа здатен і надалі прогресувати та боротися за індивідуальні нагороди. У свою чергу, наставник також готовий допомогти гравцеві реалізувати його потенціал на максимум.

У поточному сезоні Вінісіус Жуніор записав на свій рахунок 15 голів та 11 асистів у 42 матчах у всіх турнірах.