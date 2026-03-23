Мадридський Реал у матчі 29 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі обіграв Атлетіко в столичному дербі (3:2).

Команда Альваро Арбелоа почала гру в затяжній серії акцентованих атак, але свого так і не досягла, а під завісу першого тайму та й поготів — пропустила.

Проте активний початок і другої половини дозволив "бланкос" не просто відігратись, а й вийти вперед за рахунком на табло, на що вже суперниками довелось шукати відповідь у вигляді розкішного дальнього удару Моліни.

Могли у ворота Андрія Луніна залетіти й ще кілька подібних яскравих м’ячів, але зрештою один із дальніх ударів опинився в сітці на протилежному боці поля, після чого навіть із вилученням Вальверде Реал зумів утримати перевагу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Атлетіко 3:2 у рамках 29-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Реал Мадрид — Атлетіко 3:2

Голи: Вінісіус, 52 (пен.), 72, Вальверде, 55 — Лукман, 33, Моліна, 67

Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль (Александер-Арнольд, 63), Рюдігер, Гюйсен, Ф. Гарсія — Вальверде, Чуамені, Пітарч (Мбаппе, 63), Гюлер (Камавінга, 74) — Б. Діас (Беллінгем, 74), Вінісіус (Каррерас, 87).

Атлетіко: Муссо — М. Льоренте, Ле Норман (Хіменес, 46), Ганцко, Руджері — Сімеоне (Баена, 71), Коке, Джонні (Гонсалес, 57), Лукман (Моліна, 57) — Грізманн (Серлот, 57), Альварес.

Попередження: Пітарч — Кардосо, Руджері, Ганцко, Льоренте

На 77-й хвилині був вилучений Федеріко Вальверде (Реал Мадрид) (грубий фол).