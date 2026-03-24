Клуб на 15-й позиції Прімери прагне стабілізації результатів.
Луїс Гарсія Пласа, getty images
24 березня 2026, 12:01
Колишній наставник Алавеса Луїс Гарсія Пласа розглядається як кандидат на посаду головного тренера Севільї.
У понеділок керівництво Севільї оголосило про звільнення коуча Матіас Алмейда, який очолював клуб із липня. Рішення було ухвалене після поразки команди від Валенсія з рахунком 0:2.
53-річний Гарсія має великий досвід роботи в Іспанії та за кордоном, очолюючи такі клуби, як Ельче, Леванте, Гетафе, Вільярреал, Аль Шабаб, Мальорка та Алавес. З грудня 2024 року він залишається без роботи.
Наразі Севілья посідає 15-й рядок у турнірній таблиці Прімери, випереджаючи зону вильоту на три очки. У наступному турі команда зустрінеться з Реал Ов’єдо 5 квітня.