Жюль та Алехандро зможуть допомогти команді вже у матчі проти Атлетіко Мадрид.

З'явилася свіжа інформація щодо термінів відновлення футболістів Барселони Жюля Кунде, Алехандро Бальде та Френкі де Йонга.

Згідно з повідомленням Mundo Deportivo, захисники Жюль Кунде та Алехандро Бальде повернуться до заявки каталонців уже в першій грі після міжнародної паузи — проти Атлетіко Мадрид.

Однак відновлення де Йонга триватиме довше. Повернення хавбека очікується до матчу проти Еспаньйола, який відбудеться 11 квітня.

Барселона лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, маючи в активі 73 очки після 29 турів. Найближчий поєдинок підопічні Ганса-Дітера Фліка проведуть 4 квітня. Суперником "синьо-гранатових" стане Атлетіко Мадрид, а гра розпочнеться о 22:00.

