Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік хоче, щоб захисник Жоау Канселу залишився в команді. У січні каталонці орендували португальського футболіста у саудівського Аль-Хіляля.

Однак Diario SPORT стверджує, що Барселона не викуповуватиме 31-річного Канселу. За даними джерела, каталонці готові підписати гравця лише за умови, якщо він розірве контракт з Аль-Хілялем і погодиться на зниження зарплати.

Зазначається, що Барселона запропонує Канселу дворічний контракт, якщо всі пункти будуть виконані. В іншому разі клуб зосередиться на інших кандидатах.

У поточному сезоні-2025/26 Канселу взяв участь у 12 матчах за Барселону, забив один гол і зробив чотири результативні передачі.

Раніше Канселу прокоментував адаптацію в Барселоні та роботу з Фліком.