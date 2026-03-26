Юний форвард тренувався з командою U-16 лише для підтримки форми.

Мадридський Реал не планує включати Кріштіану Роналду-молодшого до своєї академії, попри його нещодавні тренування на клубній базі.

За інформацією COPE, 15-річний футболіст працював із командою U-16 виключно для підтримання фізичної форми, а не в межах перегляду чи підготовки до переходу.

Наразі родина Роналду перебуває в Мадриді через нестабільну ситуацію на Близькому Сході, що заважає юному гравцеві регулярно тренуватися в академії Ан-Насра. Саме це і стало причиною тимчасових занять у структурі іспанського клубу.

Батько гравця, Кріштіану Роналду, має тісний зв’язок із мадридським клубом, адже виступав за нього з 2009 по 2018 рік. За цей період португалець провів 438 матчів і забив 450 голів, ставши одним із найкращих гравців в історії Реала.