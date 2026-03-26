Італійці налаштовані серйозно.
Матео Ретегі, getty images
26 березня 2026, 11:44
Нападник збірної Італії Матео Ретегі висловився напередодні матчу плейоф відбору до чемпіонату світу-2026 проти Північної Ірландії.
"Не знаю, чи підходить слово "тиск". Я дуже чекав цього матчу ще з поразки від Норвегії (1:4) у Мілані. Для нас це можливість потрапити в історію.
Ми хочемо показати всім, що готові, бо це справді так: команда знаходиться у відмінному стані. Має намір довести, що готові до вирішального випробування.
Суперник сильний. Зараз немає слабких збірних. Але ми — Італія. Ми маємо бути на чемпіонаті світу, бо саме там наше місце", — заявив Ретегі.
Матч між збірними Італії та Північної Ірландії відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.