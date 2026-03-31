Вінгер каталонського клубу важко переживає свою травму і планує провести перший етап реабілітації на Батьківщині.

Бразильський вінгер Барселони Рафінья звернувся до керівництва клубу з проханням дозволити йому залишитися в Бразилії на цьому тижні. Причиною такого кроку стала нова травма, через яку гравець вибув з ладу приблизно на п'ять тижнів, та його вкрай пригнічений психологічний стан.

За повідомленнями джерел, необхідність знову пропускати матчі стала серйозним випробуванням для бразильця: Оточення гравця повідомило що бразилець емоційно спустошений. Саме тому він хоче провести перші, найважчі дні відновлення вдома, подалі від клубної метушні.

Перебування в Бразилії дозволить Рафіньї отримати необхідну моральну підтримку від родини та близьких, щоб впоратися зі стресом від травми.

Попри перебування за океаном, процес реабілітації не пущено на самоплив. Як повідомляє іспанське видання RAC1, гравець підійшов до ситуації максимально відповідально: Рафінья чітко дотримується всіх рекомендацій та протоколів відновлення, встановлених медичним штабом Барселони. Крім того, він працює з особистим фізіотерапевтом, якому повністю довіряє.

Нагадаємо, вінгер отримав мʼязову травму під час товариського матчу проти збірної Франції (1:2).