Інше

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, який відбувся 26 березня 2026 року.

Збірна Франції у товариському поєдинку здобула перемогу над Бразилією (2:1).

Французи відкрили рахунок у середині першого тайму, коли на 32 хвилині голом відзначився Кіліан Мбаппе, після чого у середині другого тайму перевагу команди Дідьє Дешама подвоїв Юго Екітіке.

При цьому на цей момент французи вже були в меншості після вилучення Дайо Упамекано на 55 хвилині.

Підопічні Карло Анчелотті відповіли влучним ударом Бремера на 78 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Бразилія — Франція:

Бразилія — Франція 1:2

Голи: Бремер, 78 — Мбаппе, 32, Екітіке, 65.

Бразилія: Едерсон — Сантос (Данілу, 71), Перейра, Бремер, Веслі Франка (Ібаньєс, 71) — Андрей Сантос, Каземіро (Сара, 84) — Мартінеллі (Жуан Педро, 62), Рафінья (Луїз Енріке, 46) — Вінісіус Жуніор, Кунья (Тьяго, 71).

Франція: Меньян — Ернандес, Упамекано, Конате, Гюсто (Акліуш, 90+2) — Чуамені (Канте, 58), Рабьо — Екітіке (Дуе, 66), Олісе (Калюлю, 90+2), Дембеле (Лакруа, 58) — Мбаппе (Тюрам, 66).

Попередження: Перейра, Каземіро, Бремер, Ібаньєс — Конате, Калюлю, Меньян.

Вилучення: Упамекано, 55.