Ліга чемпіонів

Бразилець своєю чудовою грою забезпечив "блаугранас" перемогу над Ньюкаслом.

Вінгер Барселони Рафінья був визнаний найкращим гравцем тижня Ліги чемпіонів за підсумками матчів-відповідей 1/8 фіналу турніру. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

У матчі проти Ньюкасла (7:2) 29-річний бразилець забив два м'ячі, а також віддав дві результативні передачі.

У боротьбі за нагороду футболіст "блаугранас" обійшов Домініка Собослаї, Вінісіуса Жуніора та Франсішку Трінкана.

Цього сезону Рафінья провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 19 голів та віддав сім асистів.

Раніше повідомлялося, що Барселона встановила клубний антирекорд у Лізі чемпіонів за пропущеними матчами.