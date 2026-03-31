Бразилець успішно завершив індивідуальну програму відновлення після проблем із пахом та готується допомогти команді Мануеля Пеллегріні в боротьбі за єврокубки.

Ексгравець Манчестер Юнайтед Антоні, який наразі захищає кольори іспанського Бетіса, повернувся до повноцінних тренувань із загальною групою на базі Сьюдад Депортіва Луїс дель Соль. Бразильський вінгер став головною позитивною новиною закритої сесії у вівторок, яка відбулася після триденного відпочинку команди.

Протягом минулого тижня Антоні був змушений тренуватися окремо від партнерів через рецидив пубалгії (хронічного болю в паху). Аби уникнути погіршення ситуації, медичний штаб Бетіса застосував обережний підхід:

Для 26-річного футболіста розробили персоналізований робочий план. Гравець тренувався подалі від камер, зосередившись на специфічних вправах для координації та відновлення фізичної вибуховості без ризику рецидиву.

За інформацією видання Marca, на останньому тренуванні Антоні виглядав дуже різким та відпрацював усю інтенсивну сесію без жодного дискомфорту, що свідчить про повне зелене світло від лікарів.

Повернення бразильця є дуже своєчасним для вердібланкос, адже команда вступає у вирішальний відрізок сезону Ла Ліги. Попереду на підопічних Мануеля Пеллегріні чекає важливий матч проти Еспаньйола, де кожне очко буде на вагу золота у битві за єврокубкові місця.