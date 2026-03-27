Вінгер Бетіса Антоні розповів, чого мріє домогтися у найближчому майбутньому. 26-річний футболіст зізнався, що все ще розраховує поїхати на мундіаль у складі збірної Бразилії.

"Моя мрія — потрапити до складу збірної Бразилії на майбутній чемпіонат світу", — наводить The Touchline слова зірки Бетіса.

Карло Анчелотті не запросив Антоні на березневий збір, під час якого "пентакампеони" зазнали поразки від Франції (1:2). Попри це, бразилець проводить переконливий сезон-2025/26 в Іспанії: на його рахунку вже 12 голів та 9 результативних передач у всіх турнірах за Бетіс. Завдяки яскравій грі у Ла Лізі ринкова вартість гравця за версією Transfermarkt зросла до 40 мільйонів євро.

Антоні провів загалом 16 поєдинків за національну команду, відзначившись двома голами. Востаннє гравця викликали до збірної у червні 2025 року, а його останній вихід на поле у кольорах "селесао" датований березнем 2023 року.