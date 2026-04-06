06 квітня 2026, 20:09
Півзахисник Бетіса Іско відновився після тривалої травми та повернувся до роботи з основною групою команди.
33-річний іспанець поступово збільшує навантаження перед повноцінним поверненням на поле. Нагадаємо, Іско отримав травму хряща у листопаді минулого року під час матчу Ліги Європи проти Утрехта (2:1). Очікувалося, що він пропустить близько місяця, проте відновлення затяглося, і тренування з основною групою розпочалося лише зараз.
У цьому сезоні Іско зіграв лише два матчі, віддавши одну гольову передачу та провівши на полі сумарно 39 хвилин.
Бетіс наразі посідає п’яте місце в Ла Лізі з 45 очками. Наступний поєдинок команди Мануеля Пеллегріні відбудеться 8 квітня у плейоф Ліги Європи проти Браги.