Іспанія

Півзахисник Бетіса Іско відновився після тривалої травми та повернувся до роботи з основною групою команди.

33-річний іспанець поступово збільшує навантаження перед повноцінним поверненням на поле. Нагадаємо, Іско отримав травму хряща у листопаді минулого року під час матчу Ліги Європи проти Утрехта (2:1). Очікувалося, що він пропустить близько місяця, проте відновлення затяглося, і тренування з основною групою розпочалося лише зараз.

No es un día más en la oficina 😉



@isco_alarcon regresa al grupo para hacer trabajo parcial! 🙌 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) April 6, 2026

У цьому сезоні Іско зіграв лише два матчі, віддавши одну гольову передачу та провівши на полі сумарно 39 хвилин.

Бетіс наразі посідає п’яте місце в Ла Лізі з 45 очками. Наступний поєдинок команди Мануеля Пеллегріні відбудеться 8 квітня у плейоф Ліги Європи проти Браги.