Ліга Європи

Головний тренер андалусійців підбив підсумки магічної ночі на Ла Картуха, пояснив тактичний розгром Панатінаїкоса та порівняв іспанський футбол з англійською Прем'єр-лігою.

Мануель Пеллегріні продовжує творити історію на чолі іспанського Бетіса. У матчі-відповіді Ліги Європи на стадіоні Ла Картуха його команда не лише здобула яскраву перемогу над грецьким Панатінаїкосом (4:0), а й встановила одразу два рекорди.

Для клубу це перший в історії вихід до чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА, а для самого чилійського фахівця — перше успішне подолання стадії плей-оф на чолі команди після нічиєї в першому поєдинку. Після гри Пеллегріні в інтерв'ю Movistar Liga de Campeones детально розібрав ключові моменти протистояння та розповів про амбіції команди.

Наставник зізнався, що команда відчувала великий тиск і відповідальність після серії невдач на внутрішній арені.

"Розчарування вболівальників було значним, починаючи з нашого вильоту з Кубка Іспанії від Атлетіко та дербі, де Севілья зіграла з нами внічию. Виліт тут, перед нашими фанатами, був би величезною невдачею. Команда вийшла на поле з рішучістю реалізувати перевагу домашніх трибун. З'явився потужний зв'язок із вболівальниками, що одразу відобразилося на нашій грі", — зазначив фахівець.

Одним із ключових рішень став вихід з двома нападниками проти насиченої оборони суперника, що вилилося у впевнену гру в атаці та забиті м'ячі. Рішення грати з двома форвардами спрацювало ідеально. Це дійсно допомогло команді завдяки голу Руйбаля та ще одному від Кучо.

"Ми знали, що Панатінаїкос дуже добре захищається з п'ятьма оборонцями, тому нам потрібно було більше присутності у штрафному майданчику та підтримки з півзахисту. Сьогодні ми дуже впевнено грали біля власних воріт і мали значну атакувальну міць в останній третині поля", — розібрав гру тренер.

Окремо Пеллегріні згадав про автора одного з голів, Соф'ян Амрабат щойно відновився від ушкодження, але, схоже, знову вибув:

"Немає сумнівів, що його присутність дає команді важливу перевагу. Я дуже радий, що він повернувся після такої невдалої травми та зміг забити, але, думаю, нам його дуже не вистачатиме до кінця сезону".

Головний тренер став на захист результатів команди в поточному сезоні та закликав гравців не зупинятися на досягнутому.

"Ми йдемо п'ятими в Ла Лізі — це наш другий найкращий сезон за останні шість років. Навіть попри те, що клуб вперше вийшов до чвертьфіналу в Європі, я не думаю, що ми маємо бути просто задоволені цим. Нам не варто розслаблятися. Ми маємо довести свою спроможність і пройти якомога далі на обох фронтах", — наголосив Мануель.

Наостанок екстренер Манчестер Сіті та Вест Гема поділився думками щодо рівня європейських чемпіонатів, віддавши належне іспанській якості.

"Найкраща ліга — це англійська, через її динаміку, видовищність, повні стадіони та відсутність симуляцій. Однак найкращий футбол демонструють саме тут, в Іспанії. Наші клуби в Лізі чемпіонів та Лізі Європи це доводять. Можливо, нам варто покращити видовищність і менше "пірнати", але безсумнівно — найкращий футбол грають саме тут".

У чвертьфіналі Ліги Європи підопічні Пеллегріні зустрінуться з португальською Брагою, яка на своєму шлях здолала Ференцварош 4:2 за сумою двохматчевого протистояння. Матчі чвертьфіналу заплановані — на 9 та 16 квітня.