Представник німецького тренера заперечив можливий переїзд до Саудівської Аравії.
Юрген Клопп, Getty Images
29 травня 2026, 23:26
Агент Юргена Клоппа Марк Козіке спростував інформацію про можливе призначення німецького фахівця головним тренером Аль-Іттіхада.
Останніми днями в медіа активно з’являлися чутки про потенційний переїзд колишнього наставника Ліверпуля до Саудівської Аравії, однак представник тренера категорично заперечив таку можливість.
"Немає жодної можливості, що Клопп очолить Аль-Іттіхад цього року", — цитує слова Марка Козіке інсайдер Фабріціо Романо з посиланням на winwin.
Наразі Клопп продовжить роботу в структурі Red Bull, де обіймає посаду керівника футбольного напрямку. Таким чином, Аль-Іттіхаду доведеться шукати іншого кандидата на посаду головного тренера.
Юрген Клопп залишив Ліверпуль після завершення сезону-2023/24, завершивши одну з найуспішніших епох в історії англійського клубу.