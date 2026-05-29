Представник німецького тренера заперечив можливий переїзд до Саудівської Аравії.

Агент Юргена Клоппа Марк Козіке спростував інформацію про можливе призначення німецького фахівця головним тренером Аль-Іттіхада.

Останніми днями в медіа активно з’являлися чутки про потенційний переїзд колишнього наставника Ліверпуля до Саудівської Аравії, однак представник тренера категорично заперечив таку можливість.

"Немає жодної можливості, що Клопп очолить Аль-Іттіхад цього року", — цитує слова Марка Козіке інсайдер Фабріціо Романо з посиланням на winwin.

Наразі Клопп продовжить роботу в структурі Red Bull, де обіймає посаду керівника футбольного напрямку. Таким чином, Аль-Іттіхаду доведеться шукати іншого кандидата на посаду головного тренера.

Юрген Клопп залишив Ліверпуль після завершення сезону-2023/24, завершивши одну з найуспішніших епох в історії англійського клубу.