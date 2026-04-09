Ліга чемпіонів

Керманич Атлетіко прокоментував перемогу над Барселоною.

Мадридський Атлетіко у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА обіграв каталонську Барселона на полі суперників.

Після завершення гри головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне прокоментував виступ власної команди.

"Моя команда ніколи раніше не перемагала на цьому стадіоні. І це справді дуже важко зробити проти команди, яка, можливо, грає в найкращий футбол у Європі, поряд із ПСЖ та Баварією. Завдяки гарній командній грі ми змогли завдати їм шкоди в ключові моменти матчу. Рахунок 2:0 додав нам більше впевненості, і шкода, що ми не змогли трохи збільшити цю перевагу.

Я міг би розповісти вам безліч історій про матчі, де ми мали 30 ударів і не забили. Підсумок гри для нас чудовий, тому що впевненість у завершенні епізодів була ключовою. Ми були вбивчими, тоді як у кількох попередніх матчах це було не так.

Ми знали, що така ситуація з їхньою високою лінією захисту, може виникнути. Ми команда, яка завдавала їм шкоди майже в кожному матчі, який ми грали проти них, за винятком 1:0 минулого року у Кубку. У нас завжди були моменти, голи та комбінації, які ми створювали.

Було важко, бо гравці Барселони дуже добре тиснуть, вони забирають твій час контролем м’яча. Вони виграли 22 з 23 матчів і забили в кожному. Ми це знаємо, і завжди важко, коли приїжджаєш сюди. Ми були сміливими, скориставшись тією ситуацією між Хуліаном та Джуліано, яка призвела до вилучення. А потім Сорлот, як завжди, був готовий до всього, чудовий простріл від Руджері та вбивче завершення. Гарний результат, але проти суперника, який змусить нас страждати у вівторок.

Ми спробуємо зіграти хороший матч вдома. Нам потрібні наші вболівальники більше, ніж будь-коли, щоб вони були сильними та штовхали нас вперед у матчі, який, як завжди проти Барси, буде важким", — заявив аргентинський фахівець.

Матч-відповідь поміж мадридським Атлетіко та каталонською Барселоною відбудеться 14 квітня.