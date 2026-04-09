Ліга чемпіонів

Керманич Барселони прокоментував поразку від Атлетіко.

Каталонська Барселона у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА поступилась мадридському Атлетіко на власному полі.

Після завершення гри головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік прокоментував виступ власної команди.

"Звичайно, сьогодні ми програли 0:2, але в нас було кілька дуже хороших моментів, і наші суперники в свою чергу зіграли дуже добре. Ніхто в Барселоні не збирається здаватись.

Вилучення Кубарсі? Я не знаю. Можливо, воно було, можливо, і ні. Я не знаю, чи він достатньо його торкався для фіксації фола. М'яч був позаду нього, а в інших ситуаціях, наприклад, коли гравець Атлетіко торкався м'яча рукою, для мене було більш очевидним приводом для вилучення.

Я не знаю, чому VAR тоді не втрутився. Суддя на VAR німець. Що ж, дякую, Німеччино! Це була неймовірна помилка. Ми всі робимо помилки, але який тоді сенс у VAR? Я не можу цього зрозуміти. Це мало бути пенальті, друга жовта картка і червона. Це те, чого не може траплятись на такому рівні.

Гравця Атлетіко мали вилучити. Воротар явно розігрує м'яч. Захисник зупиняє його рукою, тож це друга жовта та червона. Як і було завжди.

Зрештою, ми віримо в себе, бо ми дуже добре зіграли у другому таймі з одним гравцем менше. Вони також дуже добре зіграли, у них є якість у атаці. Правда в тому, що було нелегко захищатись проти Атлетіко сьогодні, але у нас були шанси взагалі виграти цей матч", — заявив німецький фахівець.

Матч-відповідь поміж мадридським Атлетіко та каталонською Барселоною відбудеться 14 квітня.