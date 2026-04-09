Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбувся 8 квітня 2026 року.
Барселона — Атлетіко, Getty Images
09 квітня 2026, 00:52
Мадридський Атлетіко у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів у гостях несподівано обіграв Барселону (2:0).
Команда Дієго Сімеоне відкрила рахунок на 45 хвилині, коли результативним ударом відзначився Хуліан Альварес. За хвилину до цього "блаугранас" залишилися у меншості після вилучення Пау Кубарсі за грубий фол.
У середині другого тайму Атлетіко подвоїв перевагу завдяки голу у виконанні Александера Серлота.
Матч-відповідь пройде 14 квітня в Мадриді.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Атлетіко у рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2025/26:
Барселона — Атлетіко 0:2
Голи: Альварес, 45, Серлот, 70.
Барселона: Ж. Гарсія — Кунде (Араухо, 73), Кубарсі, Мартін, Канселу (Бальде, 86) — Е. Гарсія, Педрі (Гаві, 46) — Ямал, Ольмо, Рашфорд (Торрес, 73) — Левандовські (Лопес, 46).
Атлетіко: Муссо — Моліна, Ле Норман, Ганцко (Пубіль, 32), Руджері — Сімеоне (Альмада, 80), Льоренте, Коке (Баена, 60), Лукман (Серлот, 60) — Грізманн (Гонсалес, 80), Альварес.
Попередження: Коке, Пубіль, Баена — Гаві.
На 44-й хвилині був вилучений Пау Кубарсі (Барселона) (грубе порушення).