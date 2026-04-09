Ліга чемпіонів

Захисник Барселони Жерар Мартін прокоментував невдалий старт чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко, в якому його команда поступилася з рахунком 0:2.

"У грі 11 на 11 ми діяли добре, контролювали хід зустрічі. Вилучення змінює все проти команди такого рівня. У нас було досить багато моментів, але ми не змогли забити. У них їх було менше, і вони виявилися більш холоднокровними в реалізації. Ми розчаровані тим, як склалася гра, але знаємо, що можемо поїхати туди і перевернути протистояння", — заявив Мартін.

Нагадаємо, що на 44-й хвилині першого матчу центровий Барселони Пау Кубарсі отримав червону картку, що значно ускладнило гру для каталонців.

Матч-відповідь відбудеться 14 квітня о 22:00.