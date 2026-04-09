Форвард мадридців закликав команду зосередитися на матчі-відповіді.

Мадридський Атлетіко зробив вагомий крок до півфіналу Ліги чемпіонів, обігравши Барселону з рахунком 2:0 у першому матчі 1/4 фіналу. Одним із героїв зустрічі став Хуліан Альварес, який відкрив рахунок ефектним ударом зі штрафного.

Після гри аргентинець оцінив перемогу, але закликав команду не розслаблятися:

"Ще нічого не вирішено. Попереду ще 90 хвилин. Ми усвідомлюємо свою перевагу й те, що маємо нею скористатися вдома, перед нашими вболівальниками, але це буде нелегко. Потрібно багато працювати та зосередитися на своїй грі".

Альварес також прокоментував свій гол, зізнавшись, що на тренуваннях йому не вдавалося так якісно виконати штрафні:

"Учора я тренувався з Баеною. Виконав п’ять чи шість ударів і жодного не забив. Важливим був саме сьогоднішній, у ключовий момент, і він дуже допоміг команді".

Окремо форвард згадав і епізод із вилученням захисника каталонців:

"Він був позаду. Не знаю, як саме він його зачепив, але будучи останнім захисником… А ще арбітр подивився VAR – все очевидно".

У поточному сезоні 26-річний нападник провів уже 45 матчів на клубному рівні, в яких забив 18 голів і віддав 9 результативних передач.

Матч-відповідь між Атлетіко та Барселоною відбудеться 14 квітня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.