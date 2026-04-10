Досвідчений захисник втрачає місце в складі і конфліктує з тренерським штабом.

Правий захисник Реала Даніель Карвахаль незадоволений своїм становищем у команді та серйозно замислюється над майбутнім у мадридському клубі.

Як повідомляє Marca, 34-річний іспанець останнім часом втратив місце в основному складі, провівши на лаві запасних два поспіль матчі — проти Мальорки та Баварії.

Футболіст болісно сприймає зниження своєї ролі в команді та вважає, що все ще здатен приносити користь Реалу. Особливе занепокоєння викликає обмежений ігровий час напередодні чемпіонату світу.

Також зазначається, що Карвахаля не влаштовує пріоритет, який тренерський штаб віддає іншим гравцям на його позиції. Це вже призвело до напруження у відносинах із наставниками — спочатку з Хабі Алонсо, а згодом із Альваро Арбелоа.

Імовірно, поточний сезон стане для захисника останнім у складі Реала. Його контракт завершується влітку, і сторони, швидше за все, не продовжать співпрацю.

У нинішньому розіграші Ла Ліги Карвахаль провів 12 матчів, не відзначившись результативними діями.

Раніше повідомлялось, що Арбелоа скоротив вихідні для гравців, відмовляючись від політики Алонсо.