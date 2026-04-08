Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 8 квітня 2026 року.
Брага — Реал Бетіс, Getty Images
08 квітня 2026, 23:23
Брага у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи на своєму полі не змогла обіграти Реал Бетіс (1:1).
На гол у виконанні Флоріана Грілліча на старті поєдинку у складі португальської команди, іспанці відповіли влучним ударом Кучо на 61 хвилині, коли він реалізував пенальті.
Матч-відповідь пройде 16 квітня в Іспанії.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брага — Реал Бетіс у рамках чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА-2025/26:
Брага — Реал Бетіс 1:1
Голи: Грілліч, 5 — Кучо, 61 (пен).
Брага: Горнічек — Аррі-Мбі, Ніакате, Лагербільке — Мартінес (Доржелес, 77), Грілліч (Тікназ, 84), Горбі, Гомес — Родрігеш (Моутінью, 18), Орта (Наварро, 77) — Віктор (Москардо, 84).
Реал Бетіс: Лопес — Родрігес, Натан, Бартра, Руїбаль — Рока (Деосса, 63), Амрабат (Антоні, 46) — Абде (Рікельме, 78), Фідальго (Альтіміра, 63), Форнальс — Кучо (Авіла, 82).
Попередження: Ніакате, Горбі, Грілліч — Амрабат, Рока, Натан.