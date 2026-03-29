Головний тренер мадридського клубу запровадив більш суворий тренувальний режим під час міжнародної паузи, вимагаючи від футболістів максимальної інтенсивності.

Альваро Арбелоа, запровадив суворіші правила під час поточної перерви на матчі збірних. Головний тренер вирішив значно скоротити час відпочинку для команди, відійшовши від більш лояльного підходу свого попередника Хабі Алонсо. Такий крок спрямований на те, щоб гравці, які залишилися в Мадриді, не втратили змагальний тонус.

За інформацією MARCA, Арбелоа не дозволяє знижувати стандарти навіть попри те, що на тренувальній базі у Вальдебебасі зараз перебуває зовсім мало футболістів. Поки 13 гравців першої команди вирушили до своїх національних збірних, у розпорядженні іспанського фахівця залишилося лише семеро повністю здорових футболістів, серед яких і нова зірка Тіаго Пітарч.

Тренер скоротив кількість вихідних і збільшив навантаження, зосередившись на фізичній підготовці та тактичних вправах. Такий підхід суттєво відрізняється від стилю управління Хабі Алонсо. Раніше під час міжнародних пауз у вересні, жовтні та листопаді Алонсо давав футболістам, не викликаним до збірних, по три повноцінних вихідних. Арбелоа ж залишив команді лише два дні відпочинку, вимагаючи більше часу проводити на полі.

Завдання тренера ускладнюється великою кількістю травмованих. Тібо Куртуа та Родріго перебувають у лазареті. Дані Себальйос хоч і відновив часткові тренування, але потребує ще близько двох тижнів на повноцінне повернення.

Цікаво, що у розпорядженні Арбелоа залишилися й деякі зіркові гравці. Наприклад, голкіпер Андрій Лунін не отримав виклик до збірної України, а Трент Александер-Арнольд залишився поза заявкою збірної Англії. Разом з Дані Карвахалем, Франом Гарсією, Альваро Каррерасом та Раулем Асенсіо вони зараз інтенсивно тренуються під пильним наглядом нового наставника.

Ці інтенсивні тренування є частиною підготовки до вирішального відрізка сезону. Наразі Реал відстає від лідера Ла Ліги Барселони на чотири очки, а також готується до чвертьфінального протистояння з мюнхенською Баварією у Лізі чемпіонів.