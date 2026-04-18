Іспанія

Football.ua представляє прев'ю фінального поєдинку Кубка Короля, який відбудеться в суботу, 18 квітня, о 22:00.

На стадіоні Естадіо де Ла Картуха у Севільї визначиться володар Кубка Іспанії сезону-2025/26. Мадридський Атлетіко прагне здобути свій 11-й трофей у цьому турнірі, тоді як Реал Сосьєдад націлений на четвертий кубок у своїй історії.

Атлетіко Мадрид — Реал Сосьєдад

Субота, 18 квітня, 22:00, стадіон Естадіо де Ла Картуха, Севілья

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Для Атлетіко цей фінал — можливість додати до своєї скарбнички перший кубковий трофей з 2013 року. Команда Дієго Сімеоне підходить до матчу у суперечливому стані: з одного боку, мадридці щойно пробилися до півфіналу Ліги чемпіонів, пройшовши Барселону, з іншого — вони програли п'ять із шести останніх матчів у всіх турнірах. У Ла Лізі "матрацники" фактично вибули з боротьби за титул, тому перемога у фіналі є критично важливою для успішного завершення сезону.

Реал Сосьєдад мав цілий тиждень для цілеспрямованої підготовки до фіналу, що робить підопічних Пеллегріно Матараццо значно свіжішими за суперника. Баски мають позитивну історію зустрічей з Атлетіко саме в межах Кубка Короля, вигравши шість матчів проти чотирьох у мадридців. Зокрема, саме "біло-блакитні" перемогли Атлетіко у фіналі 1987 року. Шлях до цьогорічного фіналу для Сосьєдаду був переконливим, а перемога над принциповим суперником Атлетіком Більбао у півфіналі лише додала команді впевненості.

Кадрові новини Атлетіко зосереджені навколо воротарської позиції: Ян Облак відновився після травми і може замінити Хуана Муссо, який чудово проявив себе останнім часом. Також очікується повернення в основу Грізманна та Альвареса. У Сосьєдаду ситуація складніша — через травми не зіграють Субельдія, Еррера та Одріосола, проте лідер атак Мікель Оярсабаль готовий вийти на поле з перших хвилин.

Фаворитом у боротьбі за трофей є мадридський клуб. На підсумкову перемогу Атлетіко Мадрид у Кубку Короля можна поставити з коефіцієнтом ~1.41. Шанси на те, що тріумфуватиме Реал Сосьєдад, аналітики оцінюють показником ~2.83. Досвід Сімеоне у фіналах проти свіжості та кубкового характеру басків обіцяє нам надзвичайно напружене протистояння.

Орієнтовні склади

Атлетіко Мадрид: Облак — Моліна, Ле Норман, Лангле, Руджері — Сімеоне, Льоренте, Коке, Лукман — Альварес, Грізманн.

Реал Сосьєдад: Марреро — Арамбуру, Мартін, Елустондо, Гомес — Солер, Туррієнтес — Сучич, Мендес, Барренечеа — Оярсабаль.

Не зіграють: Барріос (Атлетіко Мадрид) — Руперес, Горрочатегі, Еррера, Зубельдія, Одріосола (Реал Сосьєдад).

Під питанням: Хіменес, Ганцко (Атлетіко Мадрид) — ... (Реал Сосьєдад).

