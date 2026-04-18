Кордона можуть переманити представники Саудівської Аравії, Мексики та Монако.

Майбутнє спортивного директора Севільї Антоніо Кордона опинилося під питанням на тлі інтересу з боку кількох закордонних клубів.

За наявною інформацією, до функціонера придивляються представники Саудівської Аравії, Мексики, а також французький Монако. Підвищена увага до Кордона пов’язана не лише з його професійною репутацією, а й із нестабільною ситуацією в самому іспанському клубі.

Наразі Севілья переживає непростий період — фінансові труднощі, невдалі результати та процес можливого продажу створюють невизначеність щодо майбутнього структури клубу.

Кордона очолив спортивний напрям андалузців улітку 2025 року і за цей час зарекомендував себе як ефективний менеджер, що й привернуло інтерес з боку інших команд.