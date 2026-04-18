 За інформацією іспанського радіо Cadena COPE, футболіста госпіталізували для детального обстеження через серйозне загострення гастроентериту. Стан здоров'я гравця суттєво погіршився протягом останніх кількох днів.

Через безперервне блювання Асенсіо стрімко втратив 6 кілограмів ваги, що стало головною причиною для термінового направлення до лікарні.

Нагадаємо, що напередодні, 14 квітня, мадридський Реал повідомив про відсутність Асенсіо у заявці на матч-відповідь Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії. Причиною став саме гастроентерит — запалення слизової шлунка та тонкого кишківника, яке найчастіше виникає через інфекцію.

Без свого гравця мадридці поступилися німецькій команді з рахунком 3:4 та вилетіли з найпрестижнішого єврокубка. Після матчу стан Асенсіо не покращився, що й призвело до госпіталізації.

У поточному сезоні 23-річний захисник мадридського Реала взяв участь у 31 поєдинку в усіх офіційних турнірах, записавши до свого активу два забиті м'ячі та віддавши одну результативну передачу.