Іспанія

Рауль Асенсіо потрапив до лікарні через ускладнення гастроентериту.

За інформацією іспанського радіо Cadena COPE, футболіста госпіталізували для детального обстеження через серйозне загострення гастроентериту. Стан здоров'я гравця суттєво погіршився протягом останніх кількох днів.

Через безперервне блювання Асенсіо стрімко втратив 6 кілограмів ваги, що стало головною причиною для термінового направлення до лікарні.

Нагадаємо, що напередодні, 14 квітня, мадридський Реал повідомив про відсутність Асенсіо у заявці на матч-відповідь Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії. Причиною став саме гастроентерит — запалення слизової шлунка та тонкого кишківника, яке найчастіше виникає через інфекцію.

Без свого гравця мадридці поступилися німецькій команді з рахунком 3:4 та вилетіли з найпрестижнішого єврокубка. Після матчу стан Асенсіо не покращився, що й призвело до госпіталізації.

У поточному сезоні 23-річний захисник мадридського Реала взяв участь у 31 поєдинку в усіх офіційних турнірах, записавши до свого активу два забиті м'ячі та віддавши одну результативну передачу.