Джмелі випереджають Баварію, РБ Зальцбург та італійські клуби у гонці за 15-річним хорватським захисником.
19 квітня 2026, 14:54
Дортмундська Боруссія серйозно націлилася на підписання хорватського юнацького збірника Ліама Клода Канте, який зараз виступає за Локомотив (Загреб). За словами відомого трансферного експерта Фабріціо Романо, саме джмелі наразі перебувають у поул-позиції щодо переходу 15-річного центрального захисника.
Цей потенційний трансфер повністю відповідає баченню нового спортивного директора дортмундців Оле Бука. Під час роботи у Ельверсберзі він здобув репутацію функціонера, який вміє знаходити таланти та рано розпізнавати їхній потенціал для розвитку.
Під час своєї презентації у Боруссії Бук відверто заявив: "Ми намагатимемося знаходити перлини, які зроблять Боруссію Дортмунд кращою".
"Схоже, Ліам Клод Канте і є однією з таких знахідок. Юнак, який має французьке коріння, народився в Загребі і наразі захищає кольори юнацької збірної Хорватії. Він є вихованцем клубу ХАШК Загреб, а у 2022 році перебрався до Локомотиви, де зараз успішно виступає за команду U17.
Щоб завершити цей трансфер, дортмундцям доведеться виграти боротьбу у серйозних європейських конкурентів. Окрім Боруссії, за грою молодого захисника уважно стежать кілька італійських клубів, австрійський РБ Зальцбург, а також прямі конкуренти по Бундеслізі — мюнхенська Баварія та Гоффенгайм.
У системі BVB вже є талановиті молоді центрбеки — 18-річний Лука Реджані та 21-річний Філіппо Мане. Основна лінія оборони на найближчий час також виглядає стабільно: Ніко Шлоттербек (26 років), Вальдемар Антон (29) та Рамі Бенсебаїні (31).
Однак клуб змушений діяти на випередження через кадрові втрати: 30-річний Ніклас Зюле готується залишити команду на правах вільного агента, а 32-річний капітан Емре Джан вибув через серйозну травму. Залучення молодого таланту на кшталт Канте має стати першим великим кроком Оле Бука у побудові захисту Боруссії на роки вперед.