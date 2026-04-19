Джмелі випереджають Баварію, РБ Зальцбург та італійські клуби у гонці за 15-річним хорватським захисником.

Дортмундська Боруссія серйозно націлилася на підписання хорватського юнацького збірника Ліама Клода Канте, який зараз виступає за Локомотив (Загреб). За словами відомого трансферного експерта Фабріціо Романо, саме джмелі наразі перебувають у поул-позиції щодо переходу 15-річного центрального захисника.

Цей потенційний трансфер повністю відповідає баченню нового спортивного директора дортмундців Оле Бука. Під час роботи у Ельверсберзі він здобув репутацію функціонера, який вміє знаходити таланти та рано розпізнавати їхній потенціал для розвитку.

Під час своєї презентації у Боруссії Бук відверто заявив: "Ми намагатимемося знаходити перлини, які зроблять Боруссію Дортмунд кращою".

"Схоже, Ліам Клод Канте і є однією з таких знахідок. Юнак, який має французьке коріння, народився в Загребі і наразі захищає кольори юнацької збірної Хорватії. Він є вихованцем клубу ХАШК Загреб, а у 2022 році перебрався до Локомотиви, де зараз успішно виступає за команду U17.

Щоб завершити цей трансфер, дортмундцям доведеться виграти боротьбу у серйозних європейських конкурентів. Окрім Боруссії, за грою молодого захисника уважно стежать кілька італійських клубів, австрійський РБ Зальцбург, а також прямі конкуренти по Бундеслізі — мюнхенська Баварія та Гоффенгайм.

У системі BVB вже є талановиті молоді центрбеки — 18-річний Лука Реджані та 21-річний Філіппо Мане. Основна лінія оборони на найближчий час також виглядає стабільно: Ніко Шлоттербек (26 років), Вальдемар Антон (29) та Рамі Бенсебаїні (31).

Однак клуб змушений діяти на випередження через кадрові втрати: 30-річний Ніклас Зюле готується залишити команду на правах вільного агента, а 32-річний капітан Емре Джан вибув через серйозну травму. Залучення молодого таланту на кшталт Канте має стати першим великим кроком Оле Бука у побудові захисту Боруссії на роки вперед.