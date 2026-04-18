Форвард Барселони не розглядає трансфер до саудівської Про-ліги.

Нападник Барселони Роберт Левандовські відмовився від можливого переходу до чемпіонату Саудівської Аравії. Про це повідомляє Diario AS.

За інформацією джерела, 37-річний поляк ухвалив таке рішення через триваючий конфлікт на Близькому Сході, що вплинув на його позицію щодо продовження кар’єри.

Контракт форварда з Барселоною спливає наприкінці сезону, і його майбутнє в клубі залишається невизначеним. Каталонці запропонували гравцеві нову короткострокову угоду зі зниженими фінансовими умовами, однак сам футболіст не готовий іти на суттєве зменшення зарплати.

Водночас варіант із переїздом до МЛС, попри інтерес з боку Чикаго Файр, наразі виглядає малоймовірним. Серед потенційних напрямків для продовження кар’єри розглядається Серія А.

Раніше інтерес до Левандовського приписували Ювентусу та Мілану, однак високі фінансові запити нападника можуть стати серйозною перешкодою для італійських клубів.