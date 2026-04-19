Італія

Головний тренер Лаціо в післяматчевому інтерв'ю відверто розповів про тактичну адаптацію, ідеальну ментальність гравців та головні досягнення в цьому непростому сезоні.

Після феєричної перемоги Лаціо над Наполі (2:0), яка принесла римлянам надважливі три очки, головною подією стало змістовне післяматчеве інтерв'ю наставника орлів Мауріціо Саррі для телеканалу Dazn.

Італійський фахівець не просто порадів результату, а провів глибокий аналіз того, завдяки чому його команда змогла декласувати суперника на його ж полі. Саррі наголосив, що головною запорукою успіху стала абсолютна концентрація на поточному супернику та агресивний настрій. За словами тренера, команда зараз перебуває у чудовій формі:

"За останні півтора місяця ця команда помилялася лише в грі проти Флоренції. Я казав хлопцям, що потрібно атакувати будь-якою ціною. Приїзд сюди з думкою про "Бергамо" змусив би нас зіграти погано", — заявив тренер.

Більше того, наставник настільки був упевнений у домінації своєї команди, що зазначив: "Більш солідного результату на нашу користь можна було очікувати до 65-ї хвилини. Попри те, що сезон загалом видався виснажливим і важким".

Саррі бачить чіткі ознаки прогресу. Тренер пояснив, що секрет останніх великих перемог (двічі над Міланом, над Ювентусом, а тепер і над Наполі) полягає в тому, що він підлаштував тактику під сильні сторони своїх футболістів, відмовившись від звичного для себе тотального володіння м'ячем:

"У нас не так багато гравців, які можуть контролювати м'яч, але у нас є багато гравців зі швидкістю та прискоренням. Я намагаюся, щоб вони почувалися комфортно і не грали у футбол, який не в їхньому стилі", — підкреслив керманич Лаціо.

Значну частину розмови Саррі присвятив оцінці індивідуальних виступів. Залишаючи поле, він зустрів Марека Гамшика, якого назвав втіленням усього, чого він міг би хотіти від півзахисника. Перейшовши до своїх підопічних, тренер відзначив інтелект та швидку адаптацію Тейлора у надзвичайно складній лізі, а також пояснив свою ставку на Маттео Канчеллієрі в атаці:

"Думаючи про цей матч, я відчуваю, що зробив найкращий вибір для атакуючого тріо. Він має величезні фізичні якості. Йому потрібно покращити свою здатність приймати рішення, і він це робить. Роблячи це, він може стати великим гравцем", — резюмував Мауріціо.

Лаціо завдяки цій звитязі обійшов Сассуоло та посів 9-те місце, маючи у своєму активі 47 очок.