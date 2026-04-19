Тренер житомирського Полісся Сергій Кравченко прокоментував майбутній матч УПЛ проти донецького Шахтаря.

"Поєдинки проти Шахтаря звичайно особливі. Динамо та Шахтар — це історично наші гранди, найкращі команди. Все одно це особливий матч, як не крути. Можна сказати, що дають такі ж самі три очки, але Шахтар, на мою думку, останні років десять — це найкраща наша команда. І зараз я вважаю їх найкращими і по складу, і по грі. Мені подобається організація гри, їх настрій, бажання, пристрасть. Це найсильніша команда, що відображається в таблиці та в тому, що вони — півфіналісти Ліги конференцій. Для нас це і перевірка, і шанс помріяти далі. Якщо все буде добре — подивимось.

У Шахтаря зараз багато поєдинків, роз'їздів, складна логістика — чи дає це перевагу? Якоюсь мірою так, але все покаже гра. Це може бути алібі при невдачі — втома, логістика. А якщо все добре, кажуть — ми молодці після дороги. Це не те щоб алібі, це дійсно складно, ми самі це пройшли на початку сезону і втратили багато очок. У Шахтаря такий досвід є щороку, у них склад дозволяє робити ротацію. Але складно всім, навіть тим, хто не грає, бо вони теж їдуть в автобусі.

Але це наші реалії, і ми домовилися з хлопцями ще на початку сезону — ми не скаржимося. Всі хочуть у єврокубки, а коли виходять — починають жалітися на логістику. Якщо це так складно, то треба займати 5-6 місце і не виходити. Всі команди хочуть туди потрапити, всі гравці 100%… я був гравцем, всі хочуть грати в єврокубках – це еліта. Ліга чемпіонів — це найвищий рівень, навіть вищий за чемпіонати світу чи Європи. Потім Ліга європи, Ліга конференцій — дуже високий рівень, кожен гравець мріє про ці матчі", — наводить слова Кравченка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Шахтар – Полісся відбудеться завтра, 20 квітня, о 18:00.