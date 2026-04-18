Орельєн Чуамені пригадав нищівну критику та свист трибун, а також пояснив, як шалений тиск у мадридському гранді допоміг йому стати сильнішим ментально.

Півзахисник мадридського Реала Орельєн Чуамені поділився спогадами про найскладніші моменти своєї кар'єри в іспанському клубі. В інтерв'ю для Pivot Podcast 26-річний француз зізнався, що безкомпромісна вимогливість уболівальників вершкових стала для нього справжнім випробуванням на міцність.

"Мене зробили цапом-відбувайлом. У перші 10–20 хвилин стадіон освистував мене щоразу, коли я торкався м'яча. Така ситуація або ламає тебе, або ти кажеш собі: "Так воно і є", і зосереджуєшся на тому, що можеш контролювати. А контролювати я можу лише свою власну гру. Тиск у "Реалі" — це зовсім інший рівень. Люди коментують усе, що ти робиш: і хороше, і погане", — пригадує Чуамені.

Французький хавбек наголосив, що цей жорсткий досвід зрештою загартував його характер. За його словами, ще рік чи два тому його нещадно критикували за стиль гри, проте зараз він навчився повністю ігнорувати зовнішній шум.

"Сьогодні я знаю, що люди завжди будуть говорити, хоч би що я робив. Грати за "Реал" — це виступати на найбільшій спортивній сцені. Цей тиск — справжній привілей", — підкреслив футболіст.

Попри критику, Чуамені швидко став ключовою фігурою в центрі поля команди Альваро Арбелоа. У поточному сезоні на його рахунку вже 44 офіційні матчі, два забиті м'ячі та дві результативні передачі (загалом за час виступів у Мадриді він провів 190 ігор).

Втім, нинішня кампанія 2025/26 складається для команди вкрай важко і ризикує стати другим поспіль сезоном без трофеїв для Королівського клубу.

Нагадаємо, що через перебір жовтих карток Чуамені пропустив вирішальний матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії, за підсумками якого Реал зазнав поразки (загальний рахунок 4:6) та вилетів із турніру. У Ла Лізі мадридці наразі відстають від Барселони на 9 очок, а з Кубка Іспанії команда вже вибула.