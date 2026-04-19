Американський фахівець очолив кризову команду напередодні Різдва і всього за кілька місяців привів клуб із Сан-Себастьяна до першої за 38 років перемоги в Кубку Іспанії.

Сезон 2025/2026 назавжди увійде в історію іспанського футболу як час неймовірного відродження Реал Сосьєдада. Баскський клуб здобув довгоочікувану перемогу у фіналі Кубка Іспанії, перегравши на стадіоні Ла Картуха мадридський Атлетіко.

Головним творцем цього успіху став Пеллегріно Матараццо — уродженець Нью-Джерсі з дипломом математика, який перетворив аутсайдерів на чемпіонів. Ще шість місяців тому такий фінал здавався абсолютною фантастикою. Команда перебувала на передостанньому місці в Ла Лізі, а в Кубку ледь не вилетіла від представника Прімери Федерасьон, клубу Ельденсе, врятувавшись лише на останній хвилині.

Усе змінилося, коли під час різдвяної паузи команду очолив Пеллегріно Матараццо. Вже в першому матчі під керівництвом нового наставника Реал Сосьєдад продемонстрував зовсім інший рівень гри, зігравши внічию (1:1) з мадридським Атлетіко, причому баски були за крок до перемоги.

Відтоді команда видала вражаючу серію з 10 домашніх поєдинків без поразок, перетворивши свій стадіон на справжню фортецю. Новий менеджер миттєво зарядив роздягальню своєю енергією. Матараццо продемонстрував не лише лідерські якості, а й видатні тактичні здібності.

Його інноваційний підхід дозволив повернути до життя гравців, які раніше не отримували достатньо ігрового часу, зокрема Беньята Туррієнтеса та Альваро Одріосолу.

Шлях до фіналу був сповнений драматичних випробувань і вимагав неабиякої витримки:

1/8 фіналу: В драматичному матчі проти Осасуни команда врятувалася завдяки голу Унаї Марреро на 92-й хвилині, після чого виграла серію пенальті.

Чвертьфінал: У напруженому поєдинку за рахунку 2:1 голкіпер Алекс Реміро здійснив ключовий сейв на 67-й хвилині, що дозволило втримати перемогу.

Півфінал: Підопічні Матараццо впевнено, хоч і мінімально, пройшли принципових суперників з «Атлетік Більбао — 1:0 на виїзді та 1:0 вдома.

У вирішальному фінальному матчі проти Атлетіко (Мадрид) гравці Реал Сосьєдада продемонстрували феноменальний опір. Витримавши тиск суперника, вони реалізували своє бажання здобути трофей.

Імена тих, хто викував цю перемогу, назавжди залишаться в історії клубу: Алекс Реміро, Йон Мікель Арамбуру, Айхен Муньос, Йон Горроксатегі, Ігор Субельдія, Аріц Елустондо, Андер Барренечеа, Беньят Туррієнтес, Оррі Оскарссон, Мікель Оярсабаль, Гонсало Гуедес, Янхель Еррера, Унаї Марреро, Таке Кубо, Пабло Марін, Дує Чалета-Цар, Серхіо Гомес, Карлос Солер, Йон Каррікабуру, Альваро Одріосола, Арсен Захарян, Уеслі Гассова, Брайс Мендес, Лука Сучіч та Йон Мартін.

Разом із тренером-математиком вони довели, що правильні розрахунки та віра у власні сили здатні перевернути хід будь-якого сезону.