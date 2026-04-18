Мадридці продовжують пошук наставника на наступний сезон.

Реал Мадрид не розглядає головного тренера збірної Франції Дідьє Дешама як одного з основних кандидатів на посаду наставника команди. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, у мадридському клубі готуються до змін на тренерському містку після невдалих результатів у сезоні. Виліт із Ліги чемпіонів та нестабільні виступи у внутрішніх турнірах поставили під сумнів майбутнє нинішнього тимчасового наставника Альваро Арбелоа.

Попри те, що ім’я Дешама фігурувало серед можливих варіантів, у Реалі не вважають його пріоритетною кандидатурою. Французький фахівець, який виграв чемпіонат світу 2018 року та дійшов до фіналу турніру у 2022-му, планує залишити збірну після чемпіонату світу-2026.

Наразі мадридський клуб продовжує вивчати інші варіанти, прагнучи знайти тренера з авторитетом і досвідом, здатного працювати з зірковим складом та повернути команду на найвищий рівень.