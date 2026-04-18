Last dance для французького нападника.

Напередодні суботнього фіналу Кубка Іспанії проти Реал Сосьєдада нападник мадридського Атлетіко Антуан Грізманн зізнався, що переживає вкрай емоційний тиждень.

Для найкращого бомбардира в історії матрацників цей матч має подвійне значення: він гратиме проти клубу, де розпочалася його професійна кар'єра в Ла Лізі, і це один із його останніх шансів здобути трофей перед запланованим переходом до американського Орландо Сіті наприкінці сезону.

"Я насолоджуюся всім цим і отримую величезне задоволення. Я схвильований, нетерплячий і щасливий. Я не думаю про те, чи це мій останній фінал з Атлетіко. Я просто зосереджений на тому, що це дуже важливий матч, фінал, який мало хто з гравців має змогу пережити", — поділився емоціями Грізманн.

Французький форвард, який у поточному розіграші Кубка Іспанії є лідером команди з п'ятьма забитими м'ячами, пройшов шлях через академію Реал Сосьєдада. Саме з баскського клубу у 2014 році він перебрався до Мадрида.

"Я намагаюся не думати надто багато про матч проти Реал Сосьєдада, бо дуже емоційно реагую і хочу залишатися холоднокровним до гри, але я багато чим їм винен. Вони відкрили для мене двері, які були зачинені у Франції", — пояснив гравець.

Атлетіко підходить до фінального поєдинку на потужному емоційному підйомі. У вівторок підопічні Дієго Сімеоне здолали Барселону та вийшли до півфіналу Ліги чемпіонів. Головний тренер наголосив, що його команда відновилася як морально, так і фізично, і тепер повністю зосереджена на здобутті свого першого трофею за останні п'ять років.

"Перемога в Лізі чемпіонів поставила нас у чудову позицію, і це може підняти настрій, але тепер ми знову на землі. Земля — це те, що має значення. Ми зараз на землі, і ми знаємо, з якими труднощами зіткнемося у фіналі", — заявив Сімеоне.

Зі свого боку, Реал Сосьєдад налаштований створити сенсацію та вибороти кубок під керівництвом американського тренера Пеллегріно Матараццо. Фахівець очолив баскський колектив у середині сезону і зміг суттєво покращити результати команди.

"Хто б міг подумати після нашої першої розмови, що через кілька місяців ми гратимемо у фіналі? — зазначив Матараццо. — Ми не встановлюємо для себе жодних обмежень. Ми використовуємо кожен день для розвитку та вдосконалення. Це був наш шлях із самого початку", — зауважив фахівець.

Фінал Кубка Іспанії Атлетіко Мадрид — Реал Сосьєдад розпочнеться сьогодні о 22:00.