Іспанія

Бразилець хоче покращення угоди, але клуб займає жорстку позицію.

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор продовжує вимагати перегляду умов свого контракту, однак керівництво клубу не має наміру йти на поступки.

За інформацією джерел, сторона футболіста наполягає на підвищенні зарплати або отриманні додаткового бонусу за продовження угоди — опцій, які раніше не застосовувалися клубом у подібних ситуаціях. Водночас у Реалі хочуть зберегти гравця, але не планують змінювати фінансові рамки контракту.

Сам Вінісіус також зацікавлений у продовженні виступів за мадридців, однак його чинна угода діє лише до літа 2027 року, що поступово наближає його до статусу вільного агента.

Очікується, що переговори можуть затягнутися щонайменше до початку чемпіонату світу, який стартує в червні.