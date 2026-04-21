Нападник Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль поділився думками після отримання нагороди найкращого молодого спортсмена світу за версією Laureus World Sports Awards.

"Спочатку складно усвідомити, що на тобі лежить відповідальність і що не можна помилятися, тому що ти є прикладом для багатьох дітей", — зазначив футболіст.

Водночас Ямал підкреслив, що намагається сприймати цей тиск як мотивацію для подальшого розвитку: "Я сприймаю це як щось позитивне, намагаюся завжди говорити осмислено, хоча іноді, звичайно, помилятися — мені всього 18 років, і це нормально", — сказав Ямаль.

