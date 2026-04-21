Юний талант Барселони зізнався, що відповідальність зростає, але помилки залишаються частиною розвитку.

Нападник Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль поділився думками після отримання нагороди найкращого молодого спортсмена світу за версією Laureus World Sports Awards.

"Спочатку складно усвідомити, що на тобі лежить відповідальність і що не можна помилятися, тому що ти є прикладом для багатьох дітей", — зазначив футболіст.

Водночас Ямал підкреслив, що намагається сприймати цей тиск як мотивацію для подальшого розвитку: "Я сприймаю це як щось позитивне, намагаюся завжди говорити осмислено, хоча іноді, звичайно, помилятися — мені всього 18 років, і це нормально", — сказав Ямаль.

Раніше Ямаль встановив два неймовірні рекорди Ліги чемпіонів.