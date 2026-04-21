Німець підкреслив, що повністю задоволений своїм рішенням піти з гри у 2024 році.

Колишній півзахисник Реала та збірної Німеччини Тоні Кроос заявив, що не розглядає варіант повернення у професійний футбол після завершення кар’єри.

"Чи думав я про повернення в гру? Ні. Я завершив кар'єру так, як і хотів. Я закрив цю книгу", — наголосив німець.

Кроос також додав, що навіть гіпотетичне повернення не мало б сенсу з огляду на те, як він завершив виступи: "Навіть якби я і захотів повернутися, то, гадаю, навряд чи зміг би завершити кар'єру краще, ніж це зробив раніше".

Футболіст повісив бутси на цвях у 2024 році.