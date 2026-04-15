Ліга чемпіонів

Історичне досягнення вінгера Барселони.

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко юний талант відзначився швидким голом, який дозволив йому вписати своє ім'я в історію турніру одразу за двома показниками. Вже на 4-й хвилині зустрічі Ямаль відкрив рахунок після точної передачі від Феррана Торреса.

Цей забитий м'яч став знаковим: іспанець досяг позначки у 20 результативних дій за весь час виступів у найпрестижнішому єврокубку (загалом на його рахунку 11 голів та 9 асистів). На момент гри проти матрацників Ламіну виповнилося лише 18 років і 275 днів, що робить його абсолютним рекордсменом турніру — ще жоден гравець у такому юному віці не демонстрував подібної ефективності.

Проте на цьому здобутки вундеркінда не закінчилися. Гол у ворота Атлетіко також став для нього 10-ю результативною дією (6 голів та 4 асисти) у поточному розіграші Ліги чемпіонів. Таким чином, Ямаль встановив ще один унікальний рекорд: він став наймолодшим гравцем в історії змагань, якому вдалося оформити 10 і більше результативних дій протягом одного євросезону.

Феноменальна гра 18-річного вінгера вкотре підтверджує його статус одного з найяскравіших футболістів сучасності та ключового елемента у тактичних побудовах Гансі Фліка.