Football.ua представляє прев'ю чергового туру чемпіонату Іспанії, який проходитиме 21-23 квітня.

Відсьогодні й до п'ятниці, 24 квітня, мають відбутися всі десять матчів 33-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26. Відкриють його двома протистояннями, що розпочнуться о 20:00 за Києвом.

Зауважимо, що перенесений через нещодавній фінал Кубка країни 32-й тур проходитиме 24-27 квітня.

РОЗКЛАД ТУРУ

[*] — положення в турнірній таблиці

Вівторок, 21 квітня, 20:00. Естадіо Сан-Мамес, Більбао. Перше коло — 1:1

Невдалий сезон Атлетіка Більбао продовжився домашньою поразкою від Вільярреала (1:2) у 31-му турі. Сьогодні ж підопічні Ернесто Вальверде намагатимуться досягнути успіху в дуелі з не надто впевненою поза власним полем Осасуною, яка в останніх десяти поєдинках чемпіонату на Естадіо Сан-Мамес здобула тільки одну перемогу при п'яти нічиїх і чотирьох невдачах.

Команда Алессіо Ліші в 31-му турі вдома поділила залікові бали з Реалом Бетіс (1:1). Всього 10 із 39-ти очок набравши не в домашніх матчах, до сьогоднішньої дуелі з Атлетіком Осасуна підходить у статусі андердога. У той же час у трьох попередніх поєдинках Ла Ліги в Більбао господарі поля й гості з Памплони тричі зіграли внічию.

прогноз 1:0

Вівторок, 21 квітня, 20:00. Естаді Мальорка Сон Муа, Пальма-де-Мальорка. Перше коло — 1:1

Після призначення Мартіна Демічеліса Мальорка вперше з кінця сезону-2022/23 здобула три поспіль домашні перемоги в чемпіонаті, зокрема розібравшись із Райо Вальєкано в 31-му турі (3:0). Все ще перебуваючи під загрозою вильоту, як і Валенсія, господарі поля сподіватимуться вкотре набрати залікові бали вдома (28 із 34-х протягом поточної кампанії).

Колектив Карлоса Корберана в 31-му турі на виїзді допоміг Ельче в боротьбі за виживання, невдачею з рахунком 0:1 погіршивши свою ситуацію в чемпіонаті. Вигравши всього два з десяти останніх виїзних матчів Ла Ліги проти Мальорки при двох нічиїх і шести поразках, гості з Валенсії можуть оступитися ще раз, дозволивши їй обійти себе в турнірній таблиці.

прогноз 2:1

Вівторок, 21 квітня, 22:30. Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві, Жирона. Перше коло — 1:1

До сьогоднішнього протистояння Жирона підходить на тлі нічиєї з Реалом у Мадриді (1:1). Підопічні Мічела за вдалих для них обставин усе ще можуть зачепитися за єврокубки, але для цього їм потрібно зокрема й обіграти Реал Бетіс, тоді як клуб із Севільї раніше виграв чотири з п'яти (одна поразка) поєдинків Ла Ліги на Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві.

З усього однією звитягою в останніх десяти матчах усіх турнірів (+5Н, 4П) Реал Бетіс шукає свої оптимальні кондиції. Одразу кілька клубів зараз претендують на п'яту сходинку, через що команда Мануеля Пеллегріні не має багато простору для помилок. Тим не менш, непогана історія виїзних дуелей із Жироною сьогодні навряд чи покращиться.

прогноз 1:1

Вівторок, 21 квітня, 22:30. Естадіо Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Перше коло — 2:1

Середа, 22 квітня, 20:00. Естадіо Мартінес Валеро, Ельче. Перше коло — 1:1

Середа, 22 квітня, 21:00. Аноета, Сан-Себастьян. Перше коло — 2:1

Новоспечений володар Кубка Іспанії готовий до нових успіхів під керівництвом Пеллегріно Матараццо. Не знаючи смаку домашніх поразок у чемпіонаті з 12 грудня (5В, 3Н), Реал Сосьєдад має намір спробувати обійти в ньому Сельту й наблизитися до Реала Бетіс за рахунок сьогоднішньої дуелі на Аноеті, де Хетафе періодично вдається досягнути успіху.

Невдача в поєдинку з Леванте у Валенсії (0:1) завадила руху Хетафе назустріч топ-6 турнірної таблиці. У той же час майже половину (20 із 41-го) залікових балів колектив Хосе Бордаласа набрав поза власним полем, і хоча поразка виглядає найбільш імовірним сценарієм, легкою здобиччю для клубу із Сан-Себастьяна гості навряд чи стануть.

прогноз 1:0

Середа, 22 квітня, 22:30. Spotify Камп Ноу, Барселона. Перше коло — 4:2

Четвер, 23 квітня, 20:00. Естадіо Сьютат де Валенсія, Валенсія. Перше коло — 3:0

У домашній дуелі з Хетафе Леванте завдяки перемозі з рахунком 1:0 вкотре подарував своїм уболівальникам надію на порятунок від вильоту. Успіх у матчі проти нестабільної Севільї може ще більше наблизити підопічних Луїша Каштру до омріяної 17-ї сходинки з огляду на достатньо ймовірну поразку Алавеса від Реала в Мадриді.

Севілья в 31-му турі вдома отримала подарунок від Атлетіко Мадрид (2:1), на той момент заклопотаного домашнім матчем-відповіддю проти Барселони в Лізі чемпіонів. Дебютна звитяга в другому поєдинку під керівництвом екскерманича Леванте (2008-2011) Луїса Гарсії дозволила клубу не опинитися в зоні вильоту, але сьогодні він може знову втратити очки.

прогноз 1:1

Четвер, 23 квітня, 21:00. Естадіо де Вальєкас, Пуенте-де-Вальєкас. Перше коло — 0:1

Після виїзної розгромної поразки від Мальорки (0:3) команда Іньїго Переса пропустила три гола й у поєдинку з АЕКом в Афінах (1:3), але все одно дісталася півфіналу плейоф Ліги конференцій. Сьогодні ж Райо Вальєкано спробує перервати свою серію з чотирьох невдач у матчах проти Еспаньйола, який із грудня не знає смаку перемог у чемпіонаті.

Колектив Маноло Гонсалеса до сьогоднішнього протистояння підходить на тлі 14-ти поспіль поєдинків Ла Ліги без звитяг (5Н, 9П). Ще одна невдача цілком може перетворити Еспаньйол на повноцінного учасника боротьби за виживання. Непогана домашня форма Райо Вальєкано й провальна клубу з Барселони має стати визначним фактором.

прогноз 2:1

Четвер, 23 квітня, 22:30. Естадіо Карлос Тартьєре, Ов'єдо. Перше коло — 0:2

Участь Сельти в єврокубках допомогла Реалу Ов'єдо розібратися з клубом із Віго на виїзді (3:0), вперше після повернення до "еліти" здобувши дві поспіль звитяги. Підопічні Гільєрмо Альмади все ще можуть утриматися в Ла Лізі, але майбутній поєдинок із Вільярреалом навряд чи допоможе їм покращити своє турнірне становище.

Вільярреал у 31-му турі обіграв Атлетік у Більбао (2:1), перервавши серію з трьох виїзних матчів без перемог. Команда Марселіно переважає четвертий у чемпіонаті Атлетіко Мадрид чотирма заліковими балами й малоймовірно, що Реал Ов'єдо спроможний виявитися причиною скорочення цієї відстані. Очікуємо, що результат дуелі на Естадіо Карлос Тартьєре нікого не здивує.

прогноз 0:2

