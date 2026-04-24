Іспанія

Наставник "нервіонців" незадоволений діями своєї команди у матчі проти Леванте.

Головний тренер Севільї Луїс Гарсія прокоментував поразку своєї команди у матчі Ла Ліги проти Леванте (0:2).

"Перший тайм був дуже поганий. Я сказав гравцям про це у перерві, і вони самі це визнали. Ми розтратили володіння м'ячем, віддали 45 хвилин, а потім подарували гол. Так не можна грати. У другому таймі ми показали інший бік, 20 хвилин гра була якісною, хоча нам не вистачало точності у завершальних передачах, але ми боролися. Перший тайм був найгіршим виступом з того часу, як я прийшов.

Футбол – це захист та атака. Потрібно впевнено володіти м'ячем. Я розумію, що носіння цієї емблеми спричиняє величезну відповідальність, але ми – команда з нижньої частини турнірної таблиці, і кожен грає на повну силу. Нам потрібна впевненість, щоб досягати результатів. У другому таймі ми намагалися створювати небезпечні моменти, нехай навіть не завжди били по воротах. Навіси, кутові… Ми не були результативними, і це головна проблема.

Тепер нам треба відновитися, бо ті, хто грав, доклали величезних зусиль. Крім плану, який у мене є, я дивитимуся, що скажуть лікарі та тренери з фізичної підготовки, але я думаю, що ніхто не отримав травм і всі будуть у строю.

Йдеться про те, щоб нарешті усвідомити, що ми команда, яка боротиметься за виживання. Ла Ліга закінчується і ми ще не вилітаємо, але ми не можемо грати так, як у першому таймі. Гравці це знають, і нам не слід прикрашати ситуацію. Мені потрібно буде працювати старанніше і вичавлювати з них більше. У нас є команда, яка може досягти результату, але, як я сказав, нам доведеться багато працювати", — наводить слова Гарсії прес-служба клубу.

Після 32 турів Севілья набрала 34 очки та посідає 17 місце перед зоною вильоту з Ла Ліги. Свій наступний матч "нервіонці" проведуть проти Осасуни – 26 квітня.