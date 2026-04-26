Головний тренер мадридців поділився змішаними емоціями після перемоги в Ла Лізі, прокоментував травму Пабло Барріоса та налаштував команду на півфінал Ліги чемпіонів.

Після важкого матчу в чемпіонаті головний тренер мадридського Атлетіко проти Атлетіка Більбао (3:2) Дієго Сімеоне не приховував змішаних почуттів. Радість від важливої перемоги була трохи затьмарена травмою Пабло Барріоса.

Ель Чоло вже повністю сфокусований на головному виклику сезону — майбутньому півфіналі Ліги чемпіонів проти лондонського Арсенала. Аналізуючи минулий поєдинок, Сімеоне відзначив разючий контраст у грі своєї команди до та після перерви. За його словами, саме здатність команди перебудуватися стала ключем до успіху:

"Ми знали, з яким суперником зіткнемося. Перший тайм був млявим; ми не грали так, як хотіли. Нам бракувало ясності, але в другому таймі ми ідеально втілили те, про що говорили в перерві. Для мене здобуті очки були дуже важливими, тому що тепер у нас більша перевага над Бетісом» і ми наблизилися до Вільярреала. Футбол — це моменти та ситуації", — заявив фахівець.

Окремо наставник зупинився на пошкодженні півзахисника Пабло Барріоса. Сімеоне висловив абсолютну довіру до гравця та сподівання на його швидке повернення:

"Життя ставить перед нами перешкоди, і він зараз стикається з ними через ці травми. Він повинен сприйняти це як урок, який дасть йому більше сил працювати. Я дуже вірю в нього; він важливий для команди, і ми будемо чекати на нього. Сподіваюся, цей період буде якомога коротшим, і він зможе бути з нами наприкінці сезону", — додав Дієго.

Незважаючи на кадрові втрати, у роздягальні матрацників панує чудовий настрій. Сімеоне підкреслив, що команда дійшла до цієї стадії турніру саме завдяки своєму незламному духу та вмінню долати труднощі.

Звертаючись до матчу проти Арсенала у середу, головний тренер зробив особливий акцент на важливості підтримки трибун, закликавши фанатів стати дванадцятим гравцем команди:

"У нас завжди була ця додаткова сила, щоб досягати цілей клубу та наближатися до того, чого хочуть уболівальники — грати у фіналах. Тепер ми зіткнемося з дуже хорошим суперником. Це буде надзвичайно важко, як і будь-який півфінал Ліги чемпіонів.

Атлетіко непросто виходити у півфінали та фінали; це можливість, яку ми здобули разом з нашими вболівальниками, які підтримували нас на всьому шляху. У середу вони потрібні нам більше, ніж будь-коли. І, сподіваємося, ми зможемо дати їм на полі те, чого вони так прагнуть", — резюмував Сімеоне.

Атлетіко майже гарантував собі путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон. Наразі команда Сімеоне посідає 4 місце маючи у своєму активі 60 очок.