Легенда "басків" попрощається з командою майбутнього літа.

Головний тренер Атлетіка Ернесто Вальверде залишить іспанський клуб після завершення цього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Рішення про відставку 62-річного іспанського спеціаліста було погоджено з керівництвом клубу і сьогодні воно було оприлюднене відеороликом зі зверненням Ернесто до вболівальників.

"Доброго дня. Сьогодні я хочу оголосити, що не буду головним тренером Атлетіка у наступному сезоні. Це рішення я прийняв не відразу, обговорив його з клубом і хотів би поділитися з вами.

Водночас варто зазначити, що у нас залишилося десять вирішальних матчів у Ла Лізі, починаючи з цієї неділі проти Бетіса. Десять матчів, в яких ми прагнемо досягти своєї мети, в яких ми викладемося на повну і в яких, без сумніву, ми можемо перемогти, якщо триматимемося разом", — сказав Вальверде.

Для Вальверде це третій період керівництва командою – до приходу у 2022 році, він очолював "басків" з 2003 до 2005 року, після чого з 2013 до 2017 року. Майбутній матч проти "бетікос" стане для нього 495 на посаді наставника, що є рекордом клубу.

Під керівництвом Вальверде Атлетік перемагав у Кубку та Суперкубку Іспанії, а також неодноразово виступав у єврокубках. Також він був гравцем "басків" у період своєї ігрової кар'єри.

Після 28 турів Атлетік набрав 35 очок і посідає десяте місце у Ла Лізі.