Іспанія

Вихованець каталонського гранда не має наміру змінювати клубну прописку, попри плани керівництва підсилити його позицію.

Лівий захисник Барселони Алехандро Бальде не збирається змінювати клуб. "Синьо-гранатові" готові розглянути можливість продажу 22-річного футболіста, оскільки планують підписати нового гравця на його позицію.

Водночас, як повідомляє журналіст Херард Ромеро, керівництво каталонців не змушуватиме молодого вихованця йти проти його волі. Сам Бальде розуміє, що з високою ймовірністю залишиться без постійної ігової практики, але все одно не бажає нікуди переходити.

Алехандро Бальде віддав три результативні паси у 42 матчах за команду Ганса-Дітера Фліка у сезоні-2025/26. Ринкова вартість іспанського латераля на авторитетному порталі Transfermarkt становить 55 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Барселона встановила цінник на Бальде, яким цікавиться Ман Юнайтед.