Іспанія

Каталонський гранд готовий відпустити свого вихованця в інший клуб, якщо отримає гідну фінансову пропозицію.

Півзахисник Барселони Марк Касадо може бути проданий у літнє трансферне вікно. Керманич команди Ганс-Дітер Флік не бачить 22-річного футболіста в основному складі, тому хавбек серйозно розглядає можливість зміни команди.

Касадо: З дитинства я мріяв грати за Барселону

За інформацією видання Diario Sport, "синьо-гранатові" готові відпустити іспанця, але вимагатимуть за нього щонайменше 20 мільйонів євро. У таку ж суму гравця оцінюють і експерти авторитетного порталу Transfermarkt.

У сезоні-2025/26 Марк Касадо з'являвся на полі 34 рази, відзначившись одним результативним пасом. Чинний контракт вихованця каталонського клубу закінчується за два роки. Інтерес до дворазового чемпіона Іспанії приписували мадридському Атлетіко та саудівському Аль-Хілялю.