Іспанія

Англійський нападник Баварії не планує змінювати клубну прописку, попри зацікавленість з боку каталонського гранда.

Барселона навряд чи зможе підписати нападника Баварії Гаррі Кейна в осяжному майбутньому. Англієць не збирається змінювати клуб — він щасливий у Мюнхені й хоче залишитися.

Попри це, деякі високопосадовці каталонського гранда все одно вірять у можливість підписання 32-річного форварда, який міг би стати ідеальним наступником Роберта Левандовські, що залишив команду.

Чинний контракт Гаррі Кейна з Баварією закінчується за рік, але, найімовірніше, буде продовжений у найближчі місяці. У сезоні-2025/26 гравець відзначився неймовірною результативністю, записавши на свій рахунок 61 забитий м'яч та сім гольових пасів у 51 поєдинку.

Раніше Барселона встановила цінник на Касадо.