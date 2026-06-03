Іспанія

Досвідчений голкіпер, який нещодавно провів 300-й матч за мадридський клуб, залишиться в команді ще на чотири сезони.

Хетафе офіційно оголосив про продовження контракту з голкіпером Давідом Сорією.

Нова угода 33-річного воротаря розрахована до червня 2030 року. Таким чином, сторони домовилися про продовження співпраці ще на чотири сезони.

🚨 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | David Soria, azulón por cuatro temporadas más.



🧱 ¡Nuestro MURO hasta 2030! 🧤 — Getafe C.F. (@GetafeCF) June 2, 2026

Сорія захищає кольори Хетафе з літа 2018 року, коли перебрався до мадридського клубу з Севілья. За цей час він став одним із символів команди та одним із найстабільніших воротарів чемпіонату Іспанії.

Нещодавно досвідчений голкіпер досяг знакової позначки у 300 офіційних матчів у складі Хетафе, підтвердивши свій статус одного з найважливіших гравців клубу в сучасній історії.

Минулого сезону Сорія також вписав своє ім'я в історію Ла Ліга. Воротар посів друге місце за кількістю поспіль матчів у стартовому складі — 189. За цим показником він випередив легендарних голкіперів Луїса Арконада та Андоні Субісаррету.

Тепер Сорія наблизився до абсолютного рекорду, який належить Андоні Лараньяга. Для того, щоб перевершити це досягнення, воротарю Хетафе необхідно провести ще кілька матчів поспіль у стартовому складі.