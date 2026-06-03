Іспанія

Рішення аргентинського тренера залежатиме від позиції самого нападника.

Можливий трансфер нападника Атлетіко Мадрид Хуліана Альвареса до Барселони отримав несподіваний розвиток.

Як повідомляє Diario SPORT, головний тренер мадридського клубу Дієго Сімеоне може не стати на заваді переходу, якщо гравець чітко висловить бажання змінити команду.

Раніше Атлетіко Мадрид не відреагував офіційно на стартову пропозицію Барселони у розмірі 100 мільйонів євро, обмежившись лише публічними сигналами в медіа-просторі. У каталонському клубі очікують, що сам футболіст зробить публічну заяву щодо свого майбутнього, що може суттєво вплинути на хід переговорів.

Ключову роль у ситуації може відіграти саме Сімеоне. Аргентинський тренер традиційно дотримується принципу: не утримувати гравців, які втратили повну мотивацію залишатися в клубі. Якщо Альварес чітко дасть зрозуміти, що хоче піти, наставник, ймовірно, не блокуватиме його трансфер.

У Барселоні готові до подальшого підвищення пропозиції, однак наразі очікують розвитку ситуації навколо гравця. Додатковим фактором у переговорах залишається наближення чемпіонату світу, що може вплинути на темпи та характер перемовин між клубами.