Іспанія

Вінгер Жирони може змінити клуб у літнє трансферне вікно після вильоту команди з Ла Ліги.

Вінгер Жирони Віктор Циганков може змінити клуб у літнє трансферне вікно після вильоту команди з Ла Ліги. Як пише AS, серйозний інтерес до 28-річного українця виявляють Еспаньйол та Аякс.

Зазначається, що головний тренер амстердамського клубу Мічел особисто зацікавлений у запрошенні футболіста, якого добре знає за спільною роботою в Жироні. Повідомляється, що сам Циганков хотів би продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії. Саме тому варіант із Еспаньйолом виглядає для нього привабливим.

При цьому Жирона готова розглянути пропозиції щодо трансферу гравця. Клуб розраховує отримати за футболіста щонайменше 15 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Циганков може продовжити кар'єру в Туреччині.