Іспанія

Клуб українців Циганкова та Ваната переходить на режим економії, але зберігає амбіції повернутися до еліти.

Жирона готується до серйозних фінансових змін після вильоту з Ла Ліги за підсумками сезону-2025/26. Керівництво каталонського клубу ухвалило рішення суттєво скоротити витрати напередодні виступів у Сегунді.

За інформацією AS, річний бюджет клубу зменшиться майже вдвічі — з 75 до 37 мільйонів євро. Крім того, на команду чекає перегляд зарплатної політики, адже ліміти на оплату праці футболістів також будуть значно урізані.

Такі кроки стали наслідком втрати доходів після пониження в класі. Водночас у Жироні не збираються відмовлятися від високих спортивних цілей. Основним завданням команди на сезон-2026/27 стане повернення до найвищого дивізіону іспанського футболу.

Попри складну фінансову ситуацію, керівництво клубу розраховує зберегти конкурентоспроможний склад, здатний боротися за підвищення в класі вже з першої спроби.

Нагадаємо, кольори Жирони захищають два футболісти збірної України — вінгер Віктор Циганков та нападник Владислав Ванат. Наразі невідомо, чи вплинуть майбутні скорочення бюджету на кадрову політику клубу та майбутнє українських гравців у команді.