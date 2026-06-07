Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Керманич Бразилії спокійно сприймає навіть можливу втрату гравця.

Національна збірна Бразилії за підсумком товариського матчу проти Єгипту (1:0) недорахувалась одного з флангових захисників — травму на самому початку гри отримав Веслі Франса.

Очікуваний термін відновлення від м’язового пошкодження для 22-річного виконавця може сягати двох тижнів, тож старт чемпіонату світу-2026 для футболіста відтерміновується.

Остаточних термінів повернення Веслі на післяматчевій пресконференції не зміг назвати навіть сам головний тренер "селесао" Карло Анчелотті.

"Шкода втрачати Веслі. Тепер нам усім доведеться чекати на результати його медичного обстеження.

Утім, у нас є хороші гравці, щоб замінити його в разі чого", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що перший матч Бразилії на мундіалі відбудеться 14 червня проти Марокко.